© AFP

Gouf et eng weider Gëftgas-Attack a Syrien? Wéi d'Police an d'Noriichtenagence Sana mellen, wiere wuel Granate mat Gëftgas op Aleppo geschoss ginn. Eng 100 Zivilisten sollen an d'Spideeler bruecht gi sinn. D'Noriichtenagence Sana schwätzt vu 44 Persounen, déi Otemproblemer gehat hätten. Verantwortlech fir d'Attack wieren terroristesch Gruppen, déi zwee Quartiere vun Aleppo attackéier sollen hunn.

Zanter Dezember 2016 kontrolléieren déi syresch Regierungstruppen Aleppo, nodeems se d'Rebellen vun do verdriwwen haten.