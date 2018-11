E Sentineles um Strand vun hirer Insel, arméiert mat engem Speer. Foto ass aus dem Joer 2004. © AFP

Mat engem Boot waren d'Polizisten eng 400 Meter vun der Insel North Sentinel ewech. Wéi si op hir Positioun komm sinn, konnte si nokucken, wéi mat Feil a Bou arméiert Urawunner un de Strand koumen. Béid Gruppen hu sech bekuckt, éier d'Polizisten hire Posten nees verlooss hunn.Déi ronn 150 Membere vum Urawunner-Stamm vun de Sentinelesen liewen ouni Kontakt mat der Aussewelt op der Insel, dat op eegene Wonsch. Dëst gëtt och vun der indescher Regierung esou akzeptéiert, déi eng Zon vu 5 Kilometer ronderëm d'Insel ageriicht huet, wou keen anere Mënsch sech dierf ophalen.Viru ronn enger Woch hat de 27 Joer alen Amerikaner Allen Chau Fëscher bestach, fir hien op d'Insel ze bréngen. De Mann wollt de Sentinelesen zum Chrëschtentum bekéieren. Ma knapp war hien op der Insel ukomm, hunn d'Sentinelesen hiren Territoire verdeedegt an den Chau ass dobäi ëmkomm. D'Fëscher konnten nach gesinn, wéi d'Läich vum Amerikaner um Strand begruewe gouf.E leschten Tëschefall gouf et 2006, wéi zwee Fëscher op der Insel gestrand waren. Och si hunn dës Situatioun net iwwerlieft an hir Läiche goufe wuel als Warnung um Strand opgestallt.Déi indesch Police weess am Moment nach net, wéi si weider virgoe soll. Fir dat ze kucken, gëtt effektiv de Fall vun 2006 nach eng Kéier ënnersicht a mat Hëllef vun engem Anthropolog gëtt probéiert erauszefannen, wisou d'Sentinelesen esou reagéieren, wéi si et maachen a wat si maachen, nodeem si Friemer doutgemaach hunn. Esou erhofft ee sech eppes iwwert hir Gruppepsychologie erauszefannen, seet de Policechef vun der Regioun.