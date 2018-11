Bei de Fären um Victoria-Séi kënnt et ëmmer nees zu Tëschefäll. © AFP-Archiv

Tragescht Bootsongléck um Victoria-Séi am Uganda. Op d'mannst 30 Mënsche sinn do erdronk, wéi hiert Boot ënnergaangen ass. Wéi et vun der Police heescht, war d'Schëff wahrscheinlech iwwerfëllt an net méi am beschten Zoustand. Och d'Wiederkonditiounen hätten och matgespillt.



Dat concernéiert Boot gouf dacks fir Feieren u Gesellschafte verlount. 90 Persoune sollen zum Zäitpunkt vum Ongléck u Bord gewiescht sinn. 30 Läiche goufen aus dem Waasser gebuergen, 27 Mënsche goufe gerett, esou e Spriecher vun der Police.



D'Zuel vun Doudesaffer kéint also nach klammen, fäert d'Police.