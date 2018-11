© Fotolia

Bei engem groussem Asaz géint d'Kannerpornographie huet déi spuenesch Police 80 presuméiert Schëlleger festgeholl. Déi kriminell Grupp soll masseweis kannerpornografescht Material opgeholl an am Internet verbreet hunn, wéi déi spuenesch Autoritéiten elo um Weekend matgedeelt hunn.Bei Razziae sinn ënnert anerem 45 Laptoppen, 113 Harddisken a ronn 300 DVDe séchergestallt ginn.D'Enquête wären 2016 entaméiert ginn a wären enorm komplex gewiescht, seet d'Police. Ënnert de presuméierten Täter ass och eng Fra aus dem Peru, déi hir Duechter an hir Niess am Alter vu véier Joer e puer Mol mëssbraucht soll hunn.Si selwer soll honnerten Opnamen vun hire pädophillen Aktivitéite gemaach hunn.