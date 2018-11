D'Migrante gehéieren zu deem Flüchtlings-Treck, deen aus Mëttelamerika duerch ganz Mexiko bis un d'US-amerikanesch Grenz gezunn ass - mam Zil, an d'USA anzereesen.D'USA hunn doropshin d'Grenz tëscht Tijuana a San Diego zougemaach.Déi mexikanesch Autoritéiten hunn et net gepackt, d'Leit opzehalen. Ënnert hinne waren och Fraen.E Samschdeg hate sech d'USA a Mexiko drop gëeenegt, datt sämtlech Migranten a Mexiko bleiwen, iwwerdeems an den USA gekuckt gëtt, ob se Asyl kréien oder net.Antëscht solle sech an der Géigend vun Tijuana eng 5.000 Flüchtlingen aus Zentralamerika ophalen, virun allem aus dem Honduras, awer och aus dem El Salvador an aus Guatemala. Gewalt, Kriminalitéit an Aarmut hu si hir Heemecht verloosse gedoen.