Eng Recherche vun engem Internationale Konsortium fir Investigative Journalismus huet erginn, dass ëmmer méi Leit duerch Implantater blesséiert ginn oder souguer stierwen. Eng sëllechen Dokumenter zu dësem Thema goufen ausgewäert. Iwwer 250 Journalisten vun 59 verschiddene Medien aus 36 Länner hunn dofir zesummegeschafft.Et gouf ënnert anerem festgehalen, dass zum Beispill an Däitschland zejoert ronn 14.000 Fäll vu Blessuren, Doudesfäll oder aner Problemer am Zesummenhang mat kënschtlechen Hëften, Gelenker, Broschtimplantater oder Insulin-Pompelen gemellt goufen. Dat hunn ënnert anerem déi däitsch Sender NDR a WDR souwéi d'Süddeutsche Zeitung gemellt.D'Chiffere sinn dramatesch.An den USA hätten de Revelatiounen no am Laf vun de leschten 10 Joer ronn 82.000 Doudesfäll an 1,7 Millioune Blesséierter ginn. Bei eise franséischen Noper hu sech d'Incidenten, déi op Implantater zeréck ze féiere sinn, am Laf vun 10 Joer verduebelt. Zejoert goufe ronn 18.000 Fäll notéiert. Am Laf vun de leschten 10 Joer wieren et ëm déi 158.000 gewiescht, mellt d'Zeitung Le Monde.Wéi et heescht, wier et schwéier déi genee Unzuel un Incidenten ze determinéieren oder d'Mark respektiv d'Modeller vun den Implantater ze bestëmmen, oder déi betraffe Patienten ze fannen, well d'Donnéeën dacks net komplett a meeschtens confidentiel sinn.Vill Produzenten vun Implantater, Dokteren a Spideeler mellen déi mannste Fäll wou et zu Komplikatioune kënnt, obwuel se dat misste maachen. Als Beispill nennen d'Journalisten Broschtimplantater. Elleng bei eisen däitschen Noper goufen zejoert iwwer 3.000 Implantater nees erausoperéiert, well d'Patientinnen grouss Problemer domat haten. Gemellt goufen awer just 141 Fäll.Wéi weider aus den "Implant Files" ervir geet, hätten d'Produzente vu sougenannte medezinesche Produiten zejoert iwwert 1,6 Milliarden Dollar musse bezuelen dëst wéinst Virwërf vu Korruptioun a Bedruch.D'Geschäft mat kënschtleche Gelenker, Pacemaker, Hörapparater oder anere medezinesche Produiten huet dem Rapport no an tëscht weltwäit ee Volume vun 282 Milliarden Euro erreecht.