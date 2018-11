De slowakesche Premier Peter Pellegrini sot e Sonndeg, dass säi Land dëse Pakt net géif ënnerstëtzen an och net wäert dofir stëmmen.

No enger Rei anere Länner

D'Slowakei wier net averstanen domat, dass et keng Differenz tëscht legaler an illegaler Migratioun géif ginn, a bezeechent d'Wirtschaftsmigratioun als illegal, schiedlech an als ee Sécherheetsrisiko.Den Ausseminister vum Land, Miroslav Lajcak, dee sech fir de Migratiounspak ausgeschwat huet, hat viru kuerzem mat sengem Récktrëtt gedreet, sollt d'Slowakei géint den Text stëmmen. De slowakesche Premier huet sech awer optimistesch gewisen, säin Ausseminister nach vum Géigendeel ze iwwerzeegen.