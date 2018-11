© AFP-Archiv

Wéi et heescht, goufe bis zu 145 Déiere gezielt, déi un ee Strand vu Steward Island gedriwwe gi waren. Et handelt sech ëm déi südlechst Insel vum Pazifikstaat. No Donnéeë vun den neiséilänneschen Ëmweltautoritéiten war ongeféier schonn d'Halschent vun de Walen dout. Déi aner hu mussen ageschléifert ginn.



Firwat sou vill Déieren ugeschwemmt goufen, muss gekläert ginn. E Wanderer, den an dëser verloossener Géigend ënnerwee war, hat d'Walen e Samschdeg den Owend entdeckt. Et war nach probéiert ginn déi lieweg Déieren zeréck an d'Mier ze dreiwen, awer ouni Succès. Experten ginn dovun aus, dass eent vun de Leet-Déier blesséiert war oder krank war an doduerch keng Orientéierung méi hat an déi aner sinn ëm no geschwommen. Et kann awer och sinn, dass d'Grindwalen an eng Stréimung gerode sinn oder vun Haien attackéiert goufen. An Neiséiland kënnt et ëmmer nees vir, dass Walen un d'Stränn ugeschwemmt ginn.