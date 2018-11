A Frankräich goufen déi britesch Entreprise P&O Cruises an de Kapitän vum Schëff "Azura" zu enger Geldstrof vun 100'000 Euro veruerteelt.

Si haten net erlaabten Dieselueleg getankt. Dat huet e Geriicht zu Marseille e Méindeg bekannt ginn. D'Croisière-Schëff Azura ass eent vun de gréisste Schëffer vun P&o Cruises a gouf speziell fir Famille gebaut.



De Gros vun der Strof, 80'000 Euro, muss d'Gesellschaft bezuelen. De Kapitän aus den USA soll de Riichter no gewosst hunn, dass den Diesel illegal war. En enthält ronn 1,7% Schwiefel, an der EU sinn awer just maximal bis 1,5% erlaabt.



D'Gesellschaft hätt de méi bëllegen Diesel bewosst agesat, fir "Suen op Käschte vun de Longe vun der Allgemengheet ze spueren", sou de Procureur wärend dem Prozess.



Marseille huet, grad wéi aner europäesch Hafestied, vill mat der héijer Loftverschmotzung ze kämpfen.



D'Uerteel gëtt als Präzedenzfall gewäert.