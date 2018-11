An der tierkescher Metropol Istanbul ass e Militär-Helikopter erof gefall, dat iwwert engem Wunngebitt.

© AFP-Archiv

Véier Zaldote sinn ëm d'Liewe komm, ee weidere gouf verwonnt. Leit déi do wunne si wéi et ausgesäit net ze Schued komm.

Iwwer d'Ursaach ass näischt gewosst. Et war en Trainingsfluch.