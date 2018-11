Catch a Smile Asbl iwwer den Alldag vun der Balkanroute (26.11.2018) Di berühmt-berüchtegt Balkanroute: Honnertdausende vu Flüchtlingen hu virun 3 Joer op deem Wee probéiert, an Europa eranzekommen.

5 Mataarbechter vun der Lëtzebuerger Asbl Catch a smile waren di lescht Woch op der bosnesch-kroatescher Grenz an hunn do den Alldag an de Lager materlieft.E wëlle Camp, e puer Honnert Meter aus der bosnescher Grenzstad Vélika-Kladuscha eraus. Eng Plaz, déi fir vill Flüchtlingen zum Terminus gouf. Verschiddener vun hinnen hale sech hei zanter dem Fréijoer op. E puer Honnert Meter méi wäit ass déi kroatesch Grenz.'Push Back' - zeréckdrécken: Dat däitscht Wuert seet et besser aus: zurückschieben. Deen Ausdrock kenne se hei all. Eng Missioun, déi kroatesch Polizisten iwwerhuelen. Bréch, Kapp-Verletzungen sinn net seelen. Bewosst zerstéieren kroatesch Polizisten de Flüchtlingen d'Handyen. Polizisten huelen Flüchtlingen d'Suen ofzerappen, d'Geld virun hiren Aen. Keen Zoufall, sou d'Vize-Presidentin vu 'Catch a Smile'. Op engem Ament, wou hei nees bis zu 1.290 Flüchtlingen d'Woch gezielt ginn.D'Asbl Catch a Smile hëlleft op der Flüchtlingsroute dank Spenden. Sief et Geld oder och waarm Kleeder virop fir Männer. D'Asbl schafft am direkte Kontakt mat lokale Partner-Organisatiounen.