Dat geet aus Informatiounen aus sengem Entourage ervir.D'Gilets Jaunes haten do virdrun fir d'éischte Kéier eng Lëscht mat all de Fuerderungen der franséischer Regierung presentéiert. Gefuerdert gëtt eng Reduktioun vun all de Steieren, souwéi d'Convocatioun fir eng Biergerversammlung, déi sech mat der niddreger Kafkraaft an der sozialer Nout vu ville Leit soll beschäftegen.Den Emmanuel Macron reagéiert um Dënschdeg am Kader vun der Presentatioun vu sengem Zéngjoresplang iwwert d'Energiepolitik vum Land. Zentrale Sujet ass d'Roll vun der Atomkraaft. Den Ëmweltministère wëll bis d'Joer 2035 all véierte Reakter vum Netz geholl hunn.