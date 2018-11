Kuerz virun enger Renconter mam chinesesche Staatschef sot den Donald Trump an engem Interview mam Wall Street Journal, dass et heegst onwahrscheinlech wier, dass hien op déi fir d'nächst Joer geplangten Hausse vun de Stroftaxen op chineseschen Importer géif verzichten. Am Géigendeel, den US President huet weider Taxen op chinesesche Produiten annoncéiert, déi bis ewell vun de Strofmesuren verschount bliwwe sinn. Den Donald Trump an de Xi Jinping wëlle sech e Freideg um Bord vum G20 Sommet an der argentinescher Haaptstad Buenos Aires fir ee Gespréich ënner véier Aen gesinn.