Mexiko huet di amerikanesch Autoritéiten elo opgefuerdert, dëst Virgoen genee ze ënnersichen. Et géif een erwaarden, dass d'USA den Asaz vun "net déidleche Waffen" a Richtung Mexiko géife grëndlech op de Leescht huelen, sou de mexikaneschen Ausseminister an enger diplomatescher Notte un den amerikaneschen Ambassadeur zu Mexiko-City.



Den US President huet iwwerdeems dat haart Virgoe vun der amerikanescher Police an Arméi verdeedegt. Et géif een absolut keng Attacken op d'Beamten toleréieren. De Message wier kloer, sou den Donald Trump. D'Migranten sollten d'Kéier maachen an nees heem goen.