Syrien steet virum Zerfall (27.11.2018) An eppes iwwert engem Mount geet de Krich a Syrien a säin 8. Joer.

Et gëtt mëttlerweil kaum een Duerf a Syrien, duerch dat net an deene leschten 8 Joer zu iergendengem Moment eng vun deene ville Fronten am Konflikt verlaf ass. Iwwer 350.000 Mënsche sinn dout. Millioune si geflücht. An a punkto Léisung ass ee souwäit wéi virdrun.De Syriekrich leeft op 3 Niveauen. En ass mam sougenannten arabesche Fréijoer am Land ugaangen. D'Regimmkritiker haten de Wonsch op méi Demokratie a Matbestëmmung.Duerno gouf en zu engem klassesche Stellvertriederkrich vu Saudi-Arabien géint den Iran. Mëttlerweil a reng aus eegenem Intressi spillen och Israel an d’Tierkei dra mat.Um Enn krut de Krichstheater Syrien mat Russland an den USA eng Plaz an der Weltpolitik. Fir Russland ass et de Verkaf vu Waffen an den Zougank zum Mëttelmier. Den USA hir Ziler a Syrien sinn, wéi och de Rescht vun der Trump-Aussepolitik, mëttlerweil verwässert. Mee de Krich an den Terror a Syrien hu bis ewell keen Enn fonnt.De Clemens Ronnefeldt mengt, d'Léisung wier, fir d'Iddi: "den Assad muss fort", opzeginn. Hie wier nämlech nach ëmmer de gewielte President an déi Realitéit misst een akzeptéieren a mat him ee Waffestëllstand aushandelen, Zougank zu de Verwonnte kréien, zu de Flüchtlingen an da Mesuren huele fir den Nei-Opbau.Mee eleng bei der Virstellung, enges Daags dem Bashar al-Assad d’Hand missen ze reechen, leeft et de westlechen Diplomate kal de Réck erof. Jorelaang hat ee gepriedegt, de Mann misst fort. All Kredibilitéit huet ee verluer. Moskau an Teheran géife sech an d’Fäischtche laachen, mee op d’mannst wier Fridden.De Clemens Ronnefeldt hofft, dass een eng Léisung vun der Entwaffnung vun de Rebelle fënnt, woufir een awer politesch Iwwerzeegung bréicht. Dono misst een da Strukturen opbauen, fir alles nees opzebauen an dass d'Mënschen normal liewe kënnen.Dat wier dann den zweete Knackpunkt am Zeenario fir e Fridden. Wie vun den Rebellen d’Waffen ofgëtt, misst an de Genoss komme vun Amnestie. An den Ae vun den Hannerbliwwene vu fréieren Affer bleiwen dat bis zum Dout Krimineller, déi ongestrooft dovukoumen.