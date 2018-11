Et herrscht nach ëmmer Krich an der Ukrain, seet de Lëtzebuerger Jurist Daniel Porcedda, deen zanter 1998 zu Kiew lieft.

Och d'Leit an der Ukrain hunn d'Krichsrecht gefuerdert. © AFP

Déi rezent Eskalatioun tëscht der Ukrain a Russland am Passage vu Kertsch war ofzegesinn, dat seet de geléierte Lëtzebuerger Jurist Daniel Porcedda, deen zanter 1998 zu Kiew lieft an déi politesch Aktualitéit genee suivéiert.

D'Claude Zeimetz huet mat him via Telefon iwwert déi aktuell Situatioun an der Ukrain geschwat. E Land, an deem ausserhalb vun der internationaler Opmierksam, zanter Jore elo scho Krich ass.

Ukrain interview Porcedda /Reportage Claude Zeimetz



Soubal ee gesäit, datt dem Waldimir Putin seng Wäerter an de Sondage falen, besteet ëmmer d'Gefor, datt eng aussepolitesch Katastroph doraus entsteet, analyséiert de Lëtzebuerger Daniel Porcedda. Effektiv maachen den Ament ëmmer méi Russen hire President perséinlech fir d'Problemer am eegene Land verantwortlech.

Esou war et och, wéi d'Krim annektéiert ginn ass. An hei genee sou. Et wousst een zanter e puer Deeg, datt nei Zuelen erauskomm sinn. Et konnt een et ofgesinn, datt et zu engem Eclat géif kommen, et wousst ee just net wéini.

Mat der militärescher Interventioun wéilt de russesche President deemno vun innepolitesche Schwieregkeeten oflenken. An engems gesinn Observateuren awer och, d'Decisioun vum ukrainesche President Petro Poroschenko fir Krichsrecht eng éischte Kéier an der Geschicht vun der onofhängeger Ukrain auszeruffen, innepolitesch motivéiert. Am Mäerz gëtt an der Ukrain en neie President gewielt. Datt den onbeléifte President duerch dëse Manöver gestäerkt géif, gesäit de Jurist a Geschäftsmann net.

Dat him dat net ongeleeë kënnt, dat ass ganz kloer. Mä et ass awer eng Zwéckmillchen fir hien. Ganz egal wéi de Poroschenko decidéiert hätt, hien ass geschwächt a quasi ouni Chance fir no de Wale vum 31. Mäerz nach weider President ze sinn. Dat gesäit hei praktesch keen.

Vum Krichsrecht selwer ass Kiew net concernéiert. Ob Drock vum Parlament gouf den Ausnamezoustand net nëmmen op 30 Deeg ma och op 10 Grenzregiounen an der Ukrain limitéiert. Einstweile géif den Alldag och do weider goen, wéi bis ewell. An der ukrainescher Haaptstad géife sech d'Leit vill méi Froen iwwert den Zäitpunkt vun der Deklaratioun stellen.

Wisou elo? Fir wat net 2014, wéi d'Krim annektéiert gouf? Dat ass déi Fro, déi een ëmmer erëm begéint, wann ee Kommentare liest, mat Leit schwätzt, telefonéiert. Iwwert d'Krichsrecht selwer maache sech d'Leit keng grouss Gedanken, op d'mannst zu Kiew. Vläicht och dowéinst, well d'Leit d'Gefor, datt Russland géif an d'Land andréngen, vläicht och just aus psychologesche Grënn zréckstellen.

Wéi d'Krichsrecht sech an de betraffene Regiounen auswierkt, dat géif an éischter Linn vun de weidere Reaktioune vu Russland ofhänken. Et géif elo kee fäerten, datt muer russesch Fligeren iwwer Kiew fléien, well Moskau sech dat géintiwwer der internationaler Communautéit guer net erlabe kéint. An awer wéisst keen, ënnert wéi engem Drock de russesche President steet.

Wat d'Leit an der Ukrain awer allgemeng besonnesch wonnere géif, ass datt de Krich an hirem Land weider keen Thema méi an den auslännesche Medien ass. Obwuel nach ëmmer all Dag Leit stierwen.



RTL.lu: Konflikt mat Russland - Ukrainesche President Poroschenko huet den Toun verschäerft

RTL.lu: No russesch Attack op Schëffer - Ukrain rifft Krichsrecht aus a mobiliséiert d'Arméi