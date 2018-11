D'Zuel vun den Truppen, déi laanscht d'Grenz stationéiert sinn, wier nawell an d'Luucht gesat ginn, sou de Poroschenko. Hien huet betount, dass der Ukrain ee gréissere Krich mat Russland dreet.D'Ukrain hat e Méindeg decidéiert, fir d'éischte Kéier d'Krichsrecht ze applizéieren. Dat gëllt ënnert anerem fir d'Grenzregioune mat Russland. Duerch d'Krichsrecht kritt de Militär speziell Pouvoiren.Déi russesch Justiz ass iwwerdeems géint déi ukrainesch Marinnezaldote virgaangen, déi verhaft goufen. 12 vun hinne koumen op der Krim an Untersuchungshaft.Den US President Donald Trump huet an tëscht domat gedreet eng geplangte Renconter mam russesche President Wladimir Putin um G20 Sommet an Argentinien wéinst der Ukrain-Kris ofzesoen. Hie géif fir d'éischt de Rapport vu senge Sécherheetsberoder iwwert dësen Tëschefall mat russeschen an ukrainesche Schëffer virun der Hallefinsel Krim ofwaarden.