D'Republikaner ëm de President Trump hunn de Ballotage am Mississippi gewonnen an domat hir Majoritéit am Senat zu Washington ausgebaut.

Déi ëmstridde Kandidatin vun de Konservativen, Cindy Hyde-Smith huet sech en Dënschdeg den Owend Lokalzäit géint den afroamerikaneschen Demokrat Mike Espy duerchgesat. Dat mellen amerikanesch Medien. Domat hunn d'Republikaner am Senat an Zukunft 53 Sëtz an Demokraten 47.Déi republikanesch Kandidatin hat mat enger Bemierkung fir Opreegung gesuergt, déi vu villen als rassistesch bezeechent gouf. Si sot iwwert ee Supporter, dass wann dëse si géif op eng ëffentlech Exekutioun invitéieren, géif si an der éischter Rei stoen. Si huet sech méi spéit fir dës Ausso entschëllegt. D'Cindy Hyde-Smith ass déi éischt Fra, déi an dem südleche Bundesstaat an de Senat zu Washington gewielt gouf.