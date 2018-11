An dem Kontext soll um Mëttwoch en éischte Rapport vun den indoneseschen Autoritéiten publizéiert ginn. Wéi d'New York Times schreift, hätten d'Pilote vun der Boeing 737 quasi vun Ufank un dofir gekämpft, dass d'Maschinn net soll eroffalen. Iwwer zwou Dose mol solle si probéiert hunn, d'Maschinn vun der Bëllegfluchgesellschaft Lion Air nees no uewen ze zéien.



Déi indonesesch Autoritéiten hunn iwwerdeems een Appell un déi Responsabel vun der Airline gemaach, d'Sécherheetsstandarden ze respektéieren. Si misst hir Sécherheetskultur verbesseren, heescht et an engem Rapport iwwert d'Ongléck. Do virdru war bekannt ginn, dass dee betraffene Fliger scho während anere Vollen technesch Problemer hat. D'Maschinn war nëmmen e puer Minutten nom Start zu Jakarta erof gefall. Kee vun deenen 189 Passagéier hat iwwerlieft.