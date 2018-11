D'Fransouse wieren net iwwerzeegt vum President Emmanuel Macron sengen Annoncen, sot de Spriecher vun de Gilets Jaunes no deenen zwou Stonne laange Gespréicher am Ministère. D'Manifestatioun vun e Samschdeg op de Champs Elysées, géif deemno bäibehale ginn.



D'Gilets Jaunes hätten de Wonsch an Zukunft all Samschdeg op d'Strooss ze goen, fir ze protestéieren. Et war iwwerdeems den Appell un den Ëmweltminister eng nächst Reunioun anzeberuffen, déi Kéier zesumme mam Porte Parole vun der Regierung oder dem franséische Premierminister. De François de Rugy sot, dass hien deenen zwee Spriecher vun de Gilet Jaunes, déi hien en Dënschdeg den Owend empfaangen huet, proposéiert hätt an all den Departementer vum Land Debaten ze organiséieren, wou d'Bierger sech kéinten ausdrécken an hir Meenung soen.