Et sinn alarmant Zuelen, esou kuerz virun der COP24 zu Kattowitz, déi déi nächste Woch ass. En Dënschdeg huet den UNO-Ëmweltprogramm säi Rapport publizéiert, wou d'Experten ënnert dem Stréch schwaarz gesinn. 2017 war den Ausstouss vun Zäregaser esou héich, wéi nach ni. An dat obschonns sech d'Länner op eng Reduzéierung vun den CO2-Emissioune konnten eenegen. D'Ziler, déi ee sech awer mam Paräisser Klimaofkommes virun 3 Joer ginn huet, léien esouwäit ewech, wéi seelen.

UNO-Ëmweltprogramm / Reportage Nadine Gautier



Fir déi Klimaziler z'erreechen, misst déi international Communautéit sech méi druginn. "Méi" heescht quasi dräimol méi Efforte maachen, esou de Rapport. Dat wier dat Mannsten, fir datt een net iwwert eng Äerderwiermung vun iwwert 2 Grad, par Rapport zu der virindustrieller Zäit, kënnt. Wëll een, datt déi bei 1,5 Grad läit, da missten d'Natiounen esouguer hir Efforte verfënneffachen. Wéi et am Rapport vum UNO-Ëmweltprogramm heescht, wier den Ausstouss zejoert vun CO2-Emissiounen op 53,3 Gigatonne geklomme.



Dat nodeems d'Wäerter dräi Joer laang relativ stabel gewiescht wieren. Sollt sech näischt änneren, da kéint d'Äerderwiermung bis d'Enn vun dësem Joerhonnert op ronn 3 Grad klammen, heescht et am Rapport. D'Konsequenzen dovunner wiere Wiederphenomener, wéi Iwwerschwemmungen an Dréchenten, déi nach méi uerg géifen ausfalen. De Mieresspigel géif weider klammen.

De Mëtteg wëll d'EU Kommissioun erklären, wéi si d'Emissioune bis 2050 wëll reduzéieren. Europa soll bis dohinner keng Klimagaser méi ausstoussen, dat sinn d'Wierder vum EU-Energiekommissar Miguel Arias Cañete e Mëttwoch am Handelsblatt. D'EU kéint Virreider fir gréng Technologie ginn. Allerdéngs ass dat mat engem finanziellen Opwand verbonnen. Wéi d'Handelsblatt schreift, wieren Investitioune vun 290 Milliarden Euro Pro Joer néideg. Donieft géife mam Mentalitéitswiessel och verschidden Industrie verschwannen. Do denkt de Cañete zum Beispill un d'Industrie ëm déi fossil Brennstoffer.

Am Rapport vum Ëmweltprogramm vun de Vereenten Natiounen steet dann och, datt jee nodeem, wéi eng Mesuren op lokalem, regionalem a staatlechem Niveau geholl ginn, an och vun den net staatlechen Acteuren, kéinte bis zu 19 Gigatonnen CO2 agespuert ginn. An deem Fall kéint d'Objektiv vun 2 Grad erreecht ginn. An d'Unep proposéiert dann och eng Rei Mesurë mat deenen d'Ziler erreecht kéinte ginn. Zum Beispill kéinten Investitioune stimuléiert ginn, andeems d'Steierpolitik iwwerkuckt gëtt. Acteuren, déi op besonnesch klima- an ëmweltfeindlech Energie setzen, solle méi besteiert ginn.

Déi nächste Woch vum 3. bis den 14. Dezember ass iwwregens d'COP24 zu Kattowitz a Polen. Op där Klimakonferenz gi sech 20.000 Politiker, Vertrieder vun Organisatiounen, Leit aus dem Secteur esou wéi Wëssenschaftler erwaart aus 190 Länner.