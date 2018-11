Tëscht dem August 2017 an dem Juli 2018 gouf a Brasilien eng Fläch vun eppes méi ewéi 3 Mol Lëtzebuerg ofgeholzt.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Am Ganze waren et eng 7.900 Kilometercarré Bësch, wat ronn 5,2 Mol d'Fläch vu Sao Paulo oder eben méi wéi 3 Mol Lëtzebuerg, 2.585 Kilometercarré, an domadder eng Hausse vun 13,72 Prozent. Dat mellt den Institut national d'études géographiques, en Organismus vun der brasilianescher Regierung.