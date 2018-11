Dräi Wochen no den amerikanesche Kongresswalen, hunn déi oppositionell Demokraten hir laangjäreg Fraktiounscheffin Nancy Pelosi fir de Poste vun der Presidentin vum Representantenhaus nominéiert. Während engem geheime Votte krut déi 78 Joer al Politikerin 203 Stëmmen, 32 Parteivertrieder hu géint si gestëmmt.



Sollt d'Nancy Pelosi am Januar vum Plenum gewielt ginn, géif si déi wichtegst Géigespillerin vum President Donald Trump zu Washington ginn. Déi demokratesch Politikerin war schonn vun 2007 bis 2011 sougenannte "Speaker", deemno Presidentin vum Representantenhaus. Si war déi éischt Fra op dësem Posten an der amerikanescher Geschicht, nom amerikanesche President a Vizepresident den drëttwichtegste Posten an den USA.