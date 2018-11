Dat hunn déi spuenesch Rettungsdéngschter bekannt ginn. Wéi et heescht, goufen d'Flüchtlingen an d'Häfe vu Malaga, Almeria a Motril bruecht. Am Mier goufen awer och d'Läiche vun dräi Migranten entdeckt.



Spuenien ass zanter dësem Joer eng vun den Haaptdestinatioune vu Flüchtlingen an Europa ginn, wäit viru Griicheland an Italien. Zanter dem Ufank vum Joer bis den 24. November hu knapp 52.000 Flüchtlingen Spuenien erreecht. Wéi et vun der Internationaler Organisatioun fir Migratioun heescht, war dat ongeféier d'Halschent vun all de Flüchtlingen, déi iwwert d'Mëttelmier Europa erreecht hunn.