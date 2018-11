© AFP

De fréiere perséinlechen Affekot vum US-President Trump Michael Cohen wëll viru Geriicht zouginn, dass hien an der sougenannter Russland-Affaire gelunn huet. Et geet ëm säin Interrogatoire am US-Kongress.



De Cohen hat sech schonn am August schëlleg bekannt, bei Steierbedruch an bei Verstéiss géint d'Finanzéiere vum Wahlkampf deel geholl ze hunn.