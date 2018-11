Um Programm vun der éischter Sëtzung stinn ënnert anerem d'Situatioun vun der Weltwirtschaft an Thema Handel. Wéinst dem Handelskonflikt tëscht den USA a China gëllt eng gemeinsam Positioun vun de G20 Länner an dëser Fro als onsécher. Um Bord vum Sommet kommen déi eenzel Staats- a Regierungscheffen och fir eng sëlleche bilateral Gespréicher beieneen. Ënnert anerem gesäit d'Bundeskanzlerin Angela Merkel d'Presidente vu China an den USA.Et ass och eng Renconter tëscht dem Donald Trump a sengem chineseschen Homolog Xi Jinping geplangt, fir iwwert den Handelssträit tëscht Washington a Peking ze schwätzen. Eng Renconter mam russesche President Putin, déi scho bis an de leschten Detail geplangt war, huet den US President wéinst der Eskalatioun vun der Ukrain-Kris ofgesot.Déi däitsch Kanzlerin kënnt allerdéngs mat Retard zu Buenos Aires un. Si souz an der Nuecht op e Freideg mat hirer Delegatioun wéinst enger Panne vun hirem Fliger zu Bonn fest. Et hätt sech ëm ee gréisseren technesche Problem gehandelt, sot d'Angela Merkel, déi um Freideg de Moie fréi dunn op Madrid geflunn ass, fir vun do aus mat engem Linnefliger virun ze fléien op Buenos Aires. Wéi et heescht, wier de Fliger just duerch d'Kënne vum Pilot ouni Problemer zu Köln gelant.Den US President Trump ass iwwerdeems pünktlech en Donneschdeg den Owend u Bord vun der Air Force One an Argentinien ukomm. Begleet gëtt hie vun der First Lady Melania an enger Regierungsdelegatioun.