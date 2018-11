An der Atomzentral vu Cattenom gouf géint 1 Auer an der Nuecht op e Freideg Damp gemellt an d'Pompjeeën hu musse geruff ginn.

Betraff war en Diesel-Aggregat un der 2. Produktivitéitsunitéit, dat benotzt gëtt, am Fall wou d’Stroumversuergung vu baussen ënnerbrach wier. D’Pompjeeë goufen op d'Plaz geruff, an haten dat ganzt séier ënner Kontroll.



E Feier hätt et net ginn, heescht et vun der Bedreiwerfirma, an dat ganzt hätt och keen Impakt op d'Sécherheet vun den Installatiounen oder op d‘Personal gehat.