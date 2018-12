De fréiere amerikanesche President George Bush ass dout. Hien ass am Alter vu 94 Joer gestuerwen.

Säi Bouf, den George W. Bush, dee jo och President war, huet dat um Samschdeg de Moie fréi matgedeelt.

Den George Bush war vun 1989 bis 1993 den 41. US-President. Hien huet d'USA an den éischten Irak-Krich gefouert a war e Frënd vum verstuerwenen däitsche Kanzler Helmut Kohl.

Hien ass wéi gesot de Papp vum George W. Bush, deen 8 Joer no him den 43. President vun den USA gouf.





Seng Fra, d'Barbara Bush, ass eréischt am Abrëll dëst Joer gestuerwen. 73 Joer laang ware si bestuet an hate 6 Kanner.





Den George Bush war déi lescht Joren e puer Mol am Spidol. Virun iwwer zwee Joer war en doheem gefall an hat sech en Halswirbel gebrach. Elo zum Schluss souz en am Rollstull.

Den George Bush war jo wéi den Trump Republikaner, hat awer anscheinend keng gutt Meenung vun ëm an huet en och net gewielt – obwuel e Kandidat vu senger Partei war.

Den Donald Trump war och net um Begriefnis vum Barbara Bush.