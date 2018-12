Dat huet de Ministère vum sougenannten Heimatschutz ugefrot an accordéiert kritt. U sech sollt den Asaz Mëtt Dezember op Äis geluecht ginn. Aus dem Pentagon koum awer keng Confirmatioun, datt d'Zuel vun den Zaldoten op der Plaz reduzéiert sollt ginn.



D'Militärleit sollen do verhënneren, datt Flüchtlingen aus Zentralamerika eriwwer an d'USA flüchte kënnen. An der Haaptsaach hunn d'Zaldoten déi lescht Wochen pickegen Drot un der Grenz installéiert.