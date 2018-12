Dat huet e Freideg de kongolesesche Gesondheetsminister matgedeelt. Zanter dem Ufank vun der Epidemie Ufank August, wieren 428 Fäll bekannt, wou 380 konforméiert wieren. 200 Persoune wieren un der Krankheet gestuerwen. Wahrscheinlech kéinten 48 weider Doudesfäll op den Ebola Virus zeréck gefouert ginn.



Duerch déi nei Traitementer wier et méiglech gewiescht ze verhënneren, datt dausende Leit um Virus stierwen, esou den Minister. Aneschters wéi 2014, wéi bal 25.000 Persounen sech infizéiert haten. 11.000 waren an der Haaptsaach an der Guinée, am Sierra Leone an am Liberia gestuerwen.