Wéi de Pontifex an engem Interview erkläert huet, wier d’Homosexualitéit een Trend, dee säi Wee och an d'Kierch fonnt hätt.

Am Interview

Deen Interview soll e Méinden an engem Buch publizéiert ginn.



Dobäi géif et sech ëm eng ganz eescht Ugeleeënheet handelen. Homosexuell Persoune sollten, a sengen An, net a Seminairë fir Paschtéier zougelooss ginn.