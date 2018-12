© AFP

Domadder ginn et liicht Entschäerfungen an den Tensiounen tëscht de béide Wirtschaftsnatiounen. Konkret geet et jo ëm Taxen, déi Ufank vum nächste Joer sollten vun 10 op 25 Prozent erhéicht ginn. Et wiere Gidder am Wäert vun 200 Milliarden Dollar concernéiert. Gëtt et bis dohinner awer keng Eenegung am Handelssträit, da géifen d'USA d'Taxen esou ëmsetzen, wéi dat geplangt war, huet d'Wäisst Haus annoncéiert.



Nom G20-Sommet hu sech an der Nuecht de President Donald Trump a säi chineseschen Homolog Xi Jinping gesinn, fir iwwert dëse kriddelegen Dossier ze beroden. Vu Peking huet et nom Treffen vum chineseschen Ausseminister geheescht, datt béid Säite sech dorobber konnten eenegen, d'Taxen net weider an d'Luucht ze setzen.



Trump an Nordkorea

Am Januar oder Februar d'nächst Joer wëll sech den amerikanesche President Donald Trump nees mam nordkoreaneschen Diktator treffen. Et wieren 3 verschidde Plaze méiglech, wou esou ee Sommet kéint ofgehale ginn, esou den Trump wärend senger Heemrees nom G20-Sommet virun der Presse. Op d'Fro, ob et an Zukunft och een Treffen an den USA kéint ginn, huet den Donald Trump dës Fro vun engem Journaliste mat "Jo" beäntwert. Iergendwann eng Kéier, kéint ee sech dat virstellen.

Bis ewell hu sech béid Staatscheffen eemol gesinn. Dat war am Juni vun dësem Joer zu Singapur. Do hat de Kim Jong Un sech d'Accord gewisen, fir seng Nuklearpolitik erofzefueren.