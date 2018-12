Vun e Sonndeg un an nach bis de 14. Dezember steet déi polnesch Stad Kattowitz ganz am Zeeche vum Klimaschutz.

© AFP

Zu Kattowitz ass vun e Sonndeg un nämlech d'COP24, wou sech Vertrieder aus der Politik, Gesellschaft, der Wirtschaft an der Wëssenschaft aus 200 Länner erwaart ginn. An der Haaptsaach wëll ee sech op der UN-Klimakonferenz ee Reegelwierk ginn, fir d'Ziler vum Paräisser Klimaofkommes, dat virun 3 Joer gutt geheescht gouf, ëmzesetzen.Eent vun de ganz groussen Objektiver ass et jo, d'Äerderwiermung op maximal 2 Grad par Rapport zu der virindustrieller Zäit ze limitéieren. Schonn am Virfeld vun dësem Sommet hate souwuel de Weltklimarot, wéi och den UNO-Ëmweltprogramm viru de katastrophale Konsequenze gewarnt, am Fall, wou een net direkt agéiert an dat och mat drastesche Mesuren.

De franséische Premier Edouard Philippe ass iwwerdeems net op Kattowitz gereest. Hien huet e Samshdeg matgedeelt, wéinst der chaotescher Situatioun zu Paräis a Frankräich ze bleiwen. De Minister vun der Transition ecologique, de François de Rugy ersetzt de Philippe a Polen.