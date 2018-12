© AFP Archivbild

E Samschdeg den Owend hu sech Mexiko, Guatemala, El Salvador an Honduras op ee Programm gëeenegt, mat deem d'Leit an hiren Heemechtslänner solle gehale ginn an do och eng Perspektive kréien. Ënnert anerem gesäit de Plang Mesure vir, Aarbechtsplazen an deene Länner ze schafen. Konkret Detailer sollen awer eréischt den 10. an 11. Dezember ausgeschafft ginn, wann zu Marrakesch déi international Migratiounskonferenz ass.

Den Ament sinn dausende Leit aus Zentralamerika um Wee an d'USA, well si an hire Länner keng Zukunft gesinn. Vill vun hinne bleiwen awer a Mexiko hänken, well d'Amerikaner si net iwwert d'Grenz loossen.