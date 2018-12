© Steil-TV

Direkt hannert der Bréck ass een Auto mat Lëtzebuerger Placken, deen aus Gréiwemaacher gefuer koum an ee Gefier gerannt, deen him d'Virfaart geholl hat. Am éischte Won souzen 3 Persounen, am zweeten Auto aus Baden-Württemberg 4. Sämtlech Persoune goufe beim Accident blesséiert, 5 dovunner méi liicht.



Zwou Persoune goufe méi schwéier verwonnt. De Chauffer aus dem zweeten Auto huet missten aus sengem Gefier geschnidde ginn. Béid Autoen si komplett futti, heescht et. D'Bréck huet wärend annerhallwer Stonn fir den Trafic misse gespaart ginn.





Am Asaz waren Rettungsekippen vu Saarburg a Konz, d'Pompjeeë vun Nittel a Wellen, souwéi d'Police Saarburg an Zesummenaarbecht mat de Kollege vu Lëtzebuerg.