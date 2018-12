Internat.: Am meeschte gelies

Dem Netanjahu gëtt Fraude a Korruptioun reprochéiert. Hie soll enger Telekommunikatiounsentreprise Avantage verschaf hunn, an als Konterpartie Suen a Milliounenhéicht akasséiert hunn. Elo ass awer awer um Procureur général an der Affär ze tranchéieren an ze decidéieren, ob d'Koppel ugeklot gëtt oder net.

De Benjamin Netanjahu huet direkt op d'Reproche reagéiert an déi dementéiert. Wann d'Autoritéiten enquêtéieren, géife si dëst och erausfannen.