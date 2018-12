© AFP

Vun e Méindeg u bis e Mëttwoch ass d'Lued mam Verstuerwenen am Kapitol zu Washington opgeboert. De Public soll d'Méiglechkeet hunn, dem fréieren amerikanesche President déi lescht Éier ze erweisen.



Den US-President Trump schéckt e Méindeg d'Air Force One op Houston, fir d'Lued mam George Bush sichen ze goen. Fir e Mëttwoch hunn déi amerikanesch Autoritéiten eng Staatstrauer ordonnéiert. Bei der nationaler Trauerzeremonie an der Kathedral zu Washington sinn och den Donald Trump an d'First Lady Melania dobäi. Dosende vu Staats- a Regierungscheffen aus der ganzer Welt ginn erwaart.



De Bush war vun 1989 bis 1993 President vun den USA.



