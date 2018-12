© AFP Archivbild

Dat huet den Energieminister vum Katar e Méindeg zu Doha bekannt ginn. D'Opec wier schonn informéiert ginn. De weltgréisste Pëtrolsproduzent Saudi-Arabien, souwéi de Bahrain, d'Vereenten Arabesch Emiraten an Ägypten haten am Summer 2017 hir diplomatesch Relatioune mam Katar ofgebrach an ee Verkéiers- an Handelsblocage géint de Golfstaat verhaangen. Si geheien dem Katar vir, Terrorismus ze ënnerstëtzen an ze enk Relatioune mam Iran ze hunn, en Äerzfeind vu Saudi-Arabien. Doha weist des Virwërf zeréck.