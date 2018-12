Kreativitéit a Flexibilitéit si gefrot an den nächsten zwou Wochen op der 24. Weltklimakonferenz, sou sot et de polnesche Vize-Ëmweltminister Michal Kurtyka zum Optakt, deen och an den nächsten zwou Wochen d'COP24 zu Katowice presidéiert.Kreativ a flexibel sinn, fir d'Ziler vu Paräis, fir d'Äerderwiermung op 1,5 respektiv op 2 Grad Celsius anhalen ze kënnen. Dat gëtt schwiereg, d'Efforten, déi bis elo gemaach goufen, ginn do bei Wäitem net duer, dat sot nach viru Kuerzem de Weltklimarot an engem Rapport. An och an enger Analys vun amerikanesche Wëssenschaftler gëtt d'Weltgemeinschaft opgeruff ze handelen, dat an deem Amerika, wou de President am léifsten aus dem Paräisser Klima-Ofkommes wëll erausklammen. De Point of no Return, wat d'Schmëlze vun de Polen ugeet, läit tëscht 1,5 an 2 Grad Celsius; géifen d'Äis-Panzer schmëlzen, hätt dat fatal Folge fir de Welt-Klima a fir d'Liewen um Planéit, esou Experten.Kreativ a flexibel si geet awer sécher net duer, en Ëmdenken ass gefrot. Dat soten Experten nach déi aner Woch an engem RTL-Reportage iwwert de Klimawandel, deen een och bei eis ze spiere kritt. Wann et ëm den CO2-Foussofdrock vun all Eenzele geet, misst ee seng eege Gewunnechten iwwerdenken. Äntwerte gëtt et der vill. Kreeslafwirtschaft ass eng. An enger moderner Ekonomie misst de Prinzip gëllen, de Wäert an d'Qualitéit vun de Produkter méiglechst héich ze halen, soudatt een se méi laang notze kann. Ressourcë schoune spuert Emissiounen, Energie an esou Geld. A Fro stelle misst een esou och säin eegent Konsumverhalen.