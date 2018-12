© AFP

Et bleift bei der ugespaanter Situatioun tëscht Russland an der Ukrain. Nodeem Moskau 3 ukrainesch Schëffer am Gewässer tëscht der annektéierter Krim-Hallefinsel an dem russesche Festland blockéiert huet a 24 ukrainesch Marinn-Zaldoten festgeholl huet, sinn déi 24 haut ugeklot ginn.

Se kréie reprochéiert d'Grenz illegal iwwerschratt ze hunn a koume fir zwee Méint an Untersuchungshaft.