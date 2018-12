No de Krawallen zu Paräis wëll d'Regierung vum Emmanuel Macron déi schwéier Kris an de Grëff kréien.

No de Krawallen zu Paräis

© AFP Archivbild

De Premier Edouard Philippe plangt franséische Medien no een neie Mesurëkatalog fir de Gilets Jaunes entgéint ze kommen. Dës hunn allerdéngs fir e Samschdeg zu neie Protester opgeruff.



De President Macron huet kuerzfristeg eng fir e Mëttwoch an en Donneschdeg geplangte Visitt zu Belgrad annuléiert. Wéi franséisch Medie mellen, wier dëst déi bis elo schwéierst Kris, mat där de Macron a senger Mandatszäit konfrontéiert ass. De Schued, deen duerch déi brutal Stroosseschluechten e Samschdeg zu Paräis entstanen ass, kéint bei dräi bis véier Milliounen Euro leien. Dat ganz Land ass betraff.



Op verschiddene Plazen an der Bretagne fänkt de Sprit u knapp ze ginn. D'Protester vun de Gilets Jaunes riichte sech géint déi geplangte Steierhaussen fir Diesel a Bensin, déi fir den nächste Mount geplangt sinn.