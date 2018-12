© AFP

Den neie President Andrés Manuel Lopez Obrador invitéiert an Zukunft all Moien um 7 Auer d'Presse bei sech, fir ee Briefing. E Méindeg op sengem éischte Schaffdag war dat dann och déi éischte Kéier de Fall, dass d'Journaliste sou fréi convoquéiert goufen. Et soll ee Ritual ginn, sou den neie mexikanesche President. D'Medie wieren d'Instrument fir d'Populatioun ze informéieren.



Den Andrés Manuel Lopez Obrador zitt ganz nei Säiten op a sot zu de Journalisten, dass hien zur Verfügung steet, fir Froen ze beäntweren, et géif dobäi keng Grenzen a keng Zensur ginn. Mat dëser Medienoffensive brécht de Lénkspolitiker demonstrativ mat der Politik vu sengem Virgänger, dem Enrique Peña Nieto. Dësen hat sech jorelaang net méi de Froe vun der Presse gestallt.