Déi dräi Astronauten solle ronn 6 Méint am All bleiwen an déi aktuell Crew ronderëm den däitsche Kommandant Alexander Gerst verstäerken.

McClain, Kononenko a Saint-Jacques

Fir d'éischte Kéier ass nees en Equipage Direktioun International Raumstatioun ISS geflunn. Den 11. Oktober hat et een dramateschen Tëschefall ginn. D'Sojus-Rakéit mat zwee Astronauten u Bord war nëmmen zwou Minutten nom Start ausgefall. Ee Noutlandsystem huet déi zwee awer sécher zeréck op d'Äerd bruecht.



Elo ass fir d'éischte Kéier nees eng Rakéit mat Astronauten an den Weltall geschéckt ginn. U Bord sinn déi amerikanesch Astronautin Anne McClain, de Russ Oleg Kononenko an de Kanadier David Saint-Jacques. D'Rakéit ass wéi geplangt vun der russescher Weltraumgare Baikonur aus gestart an ass ronn sechs Stonne méi spéit bei der ISS ukomm. Dat huet d'NASA matgedeelt. Déi dräi Astronauten solle ronn 6 Méint am All bleiwen an déi aktuell Crew ronderëm den däitsche Kommandant Alexander Gerst verstäerken.