Vill Leit, déi geflücht waren, kommen dohinner zeréck wou se gelieft hunn, do fannen se awer dacks nëmme Ruinen. D'Caritas Lëtzebuerg wëllt beim Opbau hëllefen.



6,6 Millioune Leit si Flüchtlingen an hirem eegene Land, ma et si virun allem si déi lues a lues erëm kënnen hir Heemescht erëmfannen. Zejoert huet d'Caritas e Projet lancéiert mat lokale Benevollen, fir hinnen dobäi ënnert d'Ärem ze gräifen. D'Haiser sinn zerstéiert an ausgeraibert, et geet also an éischter Linn drëms, déi erëm bewunnbar ze maachen, Lächer ze fëllen, Fënsteren anzebauen. Well gläich gëtt et Wanter, an deen ass och kal a Syrien.





Situatioun a Syrien calméiert sech - Reportage Sam Rume



D'Catherine André ass responsabel fir d'Finanze bei der Caritas, a war sech selwer e Bild vun der Situatioun am Kriseland maachen.



Sou lues géif erëm Liewen an di syresch Stied kommen. Ronn 300 Famille géifen duerch de Projet vun der Caritas gehollef kréien, 55 Wunnenge wiere schonn erëm opgebaut ginn. Ma d'Käschte fir d'Bauaarbechte sinn héich, et misst ee mat 700 Euro pro Wunneng rechnen. Den Opbau vum Land ass eng komplizéiert Fro fir d'international Communautéit, sou de François Large, Coordinateur vun der Entwécklungshëllef bei der Caritas, deen och a Syrie sur place war.



D'Caritas schafft och am Libanon mat syresche Flüchtlingen, déi do schonn e véierel vun der Populatioun ausmaachen. Virun allem de Kanner gëtt hei gehollef. Fir hinnen eng Perspektiv ze ginn, kréien se Schoulcourse gehalen a gi mat libanesesche Kanner a Kontakt bruecht.





Och wann en Enn vum Krich a Siicht ass, läit nach eng enorm Aarbecht virum Land an den humanitären Organisatiounen. D'Caritas kann all Don gebrauchen, Infoen dozou op hirem Internetsite.