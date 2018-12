Dat huet de chineseschen Handelsministère um Mëttwoch bekannt ginn.



Bestëmmte Punkten, op deenen ee Konsens fonnt gouf, ginn ëmgesat, wat méi séier wat besser, heescht et vu Peking.



Fir d'Verhandlungen mat den USA, déi op 90 Deeg ugesat sinn, géif et ee klore Kalenner an eng kloer Roadmap ginn. Soss Detailer goufen nach keng genannt. De chinesesche Staatschef Xi Jinping an den US President Donald Trump hate sech um Bord vum G20 Sommet zu Buenos Aires op ee Waffestëllstand am Handelskonflikt gëeenegt. Et gouf festgehalen, virleefeg op weider Stroftaxen ze verzichten.