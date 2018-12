De Spezial-Enquêteur an der Russland-Affär, Robert Mueller, fuerdert keng Prisongsstrof fir de Michael Flynn.

Internat.: Am meeschte gelies

Michael Flynn © AFP

Dee war während enger kuerzer Zäit nationale Sécherheetsberoder vum amerikanesche President.



De Robert Mueller huet seng Recommandatioun ënnert anerem domat begrënnt, dass de Michael Flynn d'Enquêtë konsequent ënnerstëtzt hätt. Dowéinst wier just eng minimal Strof fälleg. De Robert Mueller enquêtéiert am Fall vu méiglechen illegale Kontakter vum Donald Trump sengem Walkampfteam mat Russland während dem Walkampf 2016.



Am Kader vun den Enquêten hat hien eng ganz Partie fréier Mataarbechter vum Donald Trump ugeklot, dorënner de Michael Flynn. Dësen hat zouginn, iwwert seng Russland-Kontakter net d'Wourecht gesot ze hunn a schafft mam Spezial-Enquêteur zesummen.