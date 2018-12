Internat.: Am meeschte gelies

Zwee republikanesch Senateuren, dorënner de President vun der aussepolitescher Kommissioun am Senat, hu sech no Gespréicher mam CIA géint de President Donald Trump gestallt. D'Cheffin vum Geheimdéngscht CIA, Gina Haspel, hat ee Grupp vu Senateuren hanner zouenen Dieren iwwert déi eenzel Elementer aus dëser Affär informéiert. Déi republikanesch Senateurin Lindsay Graham sot dono, dass si iwwerhaapt keng Zweiwel drun hätt, dass de Krounprënz de Mord ordonnéiert an dësen och iwwerwaacht hätt. Wann hie virun enger Jury géif stoen, géif hie bannent enger hallwer Stonn fir schëlleg gesprach ginn, sou nach d'Senateurin.