De fréiere President war de leschte Freideg am Alter vu 94 Joer gestuerwen. Seng stierflech Iwwerreschter goufen op Washington bruecht a sinn zanter e Méindeg am Kapitol, dem Sëtz vum Kongress opgeboert.No der Zeremonie gëtt d'Lued mam George Bush zeréck op Houston bruecht. Do gëtt hien un der Säit vu senger Fra Barbara begruewen. Si war am Abrëll gestuerwen.