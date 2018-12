Enquêteuren an Däitschland, Italien, Holland an an der Belsch hunn um Mëttwoch de Moie gréisser Razziaen géint "Ndrangheta"-Memberen duerchgefouert.

Wéi et heescht, hätten et eng ganz Partie Arrestatioune ginn.



Bei eisen däitschen Noper goufen et och Asätz a Rheinland-Pfalz.



D'Ndrangheta aus Kalabrien gëllt an tëscht als déi gréisste italienesch Mafia-Organisatioun. Si dominéiert den Drogeschmuggel Direktioun Europa.



Déi Europäesch Justizautoritéit Eurojust huet déi international Aktioun koordinéiert.



Um Mëttwoch de Mëtteg um 12 Auer sollen et op enger Pressekonferenz zu Den Haag Detailer ginn. Och a Südamerika sollen et Razziae ginn hunn.