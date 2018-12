Internat.: Am meeschte gelies

François de Rugy

Déi geplangten Hausse vun der Öko-Staier op Bensin an Diesel wäert fir dat komplett nächst Joer ausgesat ginn. Dat huet den Ëmweltminister François de Rugy e Mëttwoch den Owend confirméiert. Et wier eng Reaktioun op d’Protester, déi weider onkontrolléiert am ganzen Hexagon unhalen.

Den Drock op de President Macron dierft trotzdeem wieder klammen.

Parallel zu de Gilets jaunes wëllen nämlech elo och d’Schüler an d’Baueren op d’Strooss goen.

Schüler a Studente ginn um Donneschdeg op d’Strooss, fir géint Neireegelungen beim Lyçées-Ofschloss a beim Zougang zu der Uni ze manifestéieren.

D’Baueren hu fir d’nächst Woch Demonstratiounen annoncéiert.